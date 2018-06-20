Новоприбывшие российские офицеры вызывают недовольство среди боевиков

20.06.2018 17:45

В так называемых 1 и 2 Армейских корпусах («ДНР» и «ЛНР» соответственно) была проведена ротация командного состава. Новое российское командование не вызывает восторга у боевиков. Об этом сообщает разведка Минобороны Украины.

В частности, местных наемников возмущают регулярные сборы средств. Собранные деньги командиры дружно рассовывают по своим карманам. Также не вызывают уважения и личные морально-деловые качества «гостей из РФ». Они не торопятся на передовую и всячески пытаются избежать участия в боевых действиях.

Так, в одном из подразделений войск «ДНР» офицер из числа российского командования спровоцировал перестрелку между боевиками. Он внезапно открыл огонь из личного оружия недалеко от штаба подразделения в оккупированном населенном пункте. В результате столкновения сам провокатор получил легкое ранение и был отправлен в госпиталь. Подчиненные обвинили командира в стремлении любыми средствами избежать попадания на передовую.

Источник: https://donpress.com