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Новоприбывшие российские офицеры вызывают недовольство среди боевиков
В так называемых 1 и 2 Армейских корпусах («ДНР» и «ЛНР» соответственно) была проведена ротация командного состава. Новое российское командование не вызывает восторга у боевиков. Об этом сообщает разведка Минобороны Украины.
В частности, местных наемников возмущают регулярные сборы средств. Собранные деньги командиры дружно рассовывают по своим карманам. Также не вызывают уважения и личные морально-деловые качества «гостей из РФ». Они не торопятся на передовую и всячески пытаются избежать участия в боевых действиях.
Так, в одном из подразделений войск «ДНР» офицер из числа российского командования спровоцировал перестрелку между боевиками. Он внезапно открыл огонь из личного оружия недалеко от штаба подразделения в оккупированном населенном пункте. В результате столкновения сам провокатор получил легкое ранение и был отправлен в госпиталь. Подчиненные обвинили командира в стремлении любыми средствами избежать попадания на передовую.
Источник: https://donpress.com
Теги: Россия, Донбасс, офицеры, ДНР, ЛНР, боевики
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