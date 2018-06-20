Оккупанты ОРДО активно проверяют преподавателей на благонадежность

20.06.2018 13:25

На территории ОРДО представители оккупационной администрации активизировали меры по выявлению «потенциально неблагонадежных» преподавателей.

Группа «Информационное сопротивление» сообщает, что такие меры скорее всего связаны со снижением уровня поддержки оккупантов среди учащихся и студентов средних и высших учебных заведений в ОРДО.

В «ИС» отмечают: «Сотрудники „МГБ ДНР“ совместно с представителями „министерства образования ДНР“ значительно активизировали меры по выявлению „потенциально неблагонадежных“ преподавателей учебных заведений в оккупированных районах Донецкой области».

В первую очередь проверке подвергают тех преподавателей, которые посещают подконтрольную Украине территорию или имеют там родственников. В «ИС» уточнили: «Среди педагогов в «ДНР» ходят слухи, что указанные меры обусловлены значительным снижением уровня поддержки главарей оккупационной российской администрации и действий РФ в ОРДО, особенно среди молодежи, а именно — учащихся и студентов средних и высших учебных заведений в «ДНР».

Источник: https://donpress.com