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Полиция задержала подозреваемых, избивших пограничников в мариупольском кафе
В Мариуполе задержали двоих 19-летних охранников, которых подозревают в избиении офицеров государственной погранслужбы, передает MRPL.CITY.
По данным полиции, молодых людей задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Правоохранители установили, что к избиению военных причастны два стажера охранной службы кафе, возле которого произошел конфликт. На данный момент криминальное производство переквалифицировано на ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.
Также устанавливаются другие участники конфликта. Полные обстоятельства происшествия до сих пор выясняются.
Напомним, что в кафе RedCups RDCP Lounge Мариуполя 17 июня произошла потасовка между военнослужащими в гражданской одежде, администрацией и охраной заведения. В результате конфликта подполковнику Госпогранслужбы сломали челюсть, а пресс-офицер Донпогранотряда получила сотрясение мозга. Причины возникновения конфликта озвучиваются разные.
Теги: Донбасс, полиция, драка, пограничники
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