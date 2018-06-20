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Волонтер рассказал о настоящем разгроме боевиков «ДНР» на Светлодарской дуге
Известный украинский волонтер Юрий Мысягин на своей странице в социальной сети Facebook рассказал об итогах последних пяти месяцев боев на Светлодарской дуге, где две боевых группы Вооруженных сил Украины из подразделений К-2 из 54-й бригады нанесли тяжелейший удар по террористам самопровозглашенной «Донецкой народной республики», о чем пишет replyua.net.
Так, по словам Мысягина, армия Украины на Светлодарской дуге устроила самый настоящий разгром боевых подразделений террористической «ДНР», уничтожив огромное количество бронированной военной техники пророссийских террористов Донбасса.
По данным волонтера, украинские подразделения вывели из строя и полностью уничтожили бронетехнику, БМП, МТЛБ и военные УРАЛы. Также Мысягин отметил, что данные подтверждаются документальной фиксацией и перехватами переговоров боевиков за линией фронта. При этом проявившие доблесть бойцы Вооруженных сил Украины неоднократно были представлены к наградам за разгром «ДНР». Он подчеркнул, что впечатляющий итог бойцы Вооруженных сил Украины продемонстрировали благодаря обеспечению современными системами, которыми подразделения снабжают украинские волонтеры. В это же время волонтер призвал помочь с обеспечением и оборудованием украинских подразделений в районе Авдеевки.
Теги: Донбасс, война, ДНР, Светлодарская дуга
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