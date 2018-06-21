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Боевики «ДНР» минируют Донецк
21.06.2018 15:13
Боевики «ДНР» продолжают минировать Донецк. Наблюдатели СММ ОБСЕ увидели новые знаки о минной опасности. Вот что узнали «Ведомости Донбасса».
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 19 июня 2018 года, имеющемся в открытом доступе,
«В Пролетарском районе Донецка на расположенном к востоку от улицы Липецкой большом объекте, огражденным высоким забором, наблюдатели впервые видели красно-белые знаки, предупреждающие о минной опасности, с надписью «Осторожно! Мины» на русском языке».
Теги: Донецк, Донбасс, русский язык, ДНР, боевики, минирование, СММ ОБСЕ
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