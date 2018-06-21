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Бывший боевик открыл СБУ важную информацию о российских войсках во "втором эшелоне" "ЛНР”
Задержанный террорист рассказал о том, как военные РФ "поддерживают" провокаторов. Как сообщила пресс-служба СБУ, задержанный участник "ЛНР" проходил там "службу" с 2017 года.
После задержания он дал украинской Службе безопасности показания о расположении российских войск в зоне конфликта, в частности о том, как россияне помогают боевикам, сообщает "Диалог.UA".
Из-за давления со стороны "руководства" ОПГ уроженец Харькова решил покинуть группировку, после чего и был задержан на своей малой родине за участие в "посягательстве на целостность Украины".
В своих показаниях задержанный рассказал о том, что российские Вооруженные силы поддерживают боевиков в так называемом "втором эшелоне", то есть они с тылов прикрывают террористов, обстреливая украинских военных из тяжелого вооружения.
Кроме того, они "наблюдают" за действиями террористов "ЛНР". Отметим, что СБУ накапливает данные об участии войск РФ в вооруженных конфликтах на востоке Украины и в Сирии, чтобы впоследствии обратиться с собранными доказательствами в международные инстанции.
В последнее время боевики ведут себя довольно странно. Все чаще находятся дезертиры. Кто-то решает сесть в тюрьму, чтобы не воевать. К примеру, в Донецкой области полицейские задержали экс-боевика Чапаева, который дезертировал и сдался сам.
В то же время в самопровозглашенных "Л/ДНР" оккупанты отправляют воевать трактористов.
Теги: Россия, Донбасс, конфликт, СБУ, дезертир, террорист, ДНР, ЛНР, боевики, РФ
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