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На Донбассе "горячо": Россия завезла боевикам "Л/ДНР" артснаряды с радиовзрывателями
Оккупационные войска РФ начали активно применять против бойцов Операции объединенных сил (ООС) снаряды с радиовзрывателями.
О появлении новых опасных снарядов на Донбассе сообщил в Facebook депутат Рады и координатор группы "Информационное Сопротивление" Дмитрий Тымчук, передает "Диалог.UA".
Он отметил, что в последнее время оккупационные войска РФ стараются нанести максимальный огневой урон украинским войскам на Донбассе. Для этого к обстрелам позиций ВСУ и мирных населенных пунктов привлекаются подразделения "корпусной артиллерии" 1-го и 2-го "армейских корпусов" группировки оккупационных войск РФ.
Кроме того, террористов еще и оснастили артиллерийскими снарядами с так называемыми радиовзрывателями. Они позволяют детонировать боеприпасы над целью, а не при столкновении.
Теги: Россия, Донбасс, оккупация, артиллерия, ДНР, ЛНР, боевики, снаряды, обстрелы, Тымчук, РФ, ООС
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