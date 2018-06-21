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Не детские лагеря: Как из детей «ДНР» готовят молодых «солдат» - пушечное мясо
Продолжаются летние каникулы, но не для детей из оккупированных районов Донецкой области. Для этих детей начинается горячая пора так называемого летнего отдыха в лагерях РФ, и в «ДНР» очень активно продолжает насаждаться культ войны, а среди детей происходит героизация так называемых «военных ДНР».
Детей группами отправляют в военно-православные лагеря на базе Российской Православной церкви, где готовят юных солдат умирать за «русский мир». Правильно, пушечное мясо не должно кончаться, а женщины «ДНР» еще нарожают.
Ведь правда, детям возрастом от 8-ми до 16-ти лет легко вложить в умы то, что кроме т.н. «республики» у них нет другой «родины». А ведь «родину» нужно «защищать» и это самое главное, все остальное должно отойти на второй план.
С началом летнего сезона детей «ДНР» малыми группами начали свозить в военно-православные лагеря Российской Федерации такие, как: «Предтеченский городок» (Азов), «Бородино-2018» (Московская обл.), «Юнармеец» (Анапа), «Олимп» (Коломны). В таких лагерях очень жестко ломают психику детей, учат их как правильно обращаться с оружием, не боятся взрывов, проводится строевая подготовка, детей учат стрелять из оружия боевыми патронами.
Вот пару примеров.
В лагере «Предтеченский городок», который находится в городе Азов, и управляется донским казачеством, курируется Союзом офицеров России и РПЦ МП, в программе сказано об «особом внимании» и «патриотическом воспитании» детей. Одним из важных условий пребывания в лагере является ношение военной формы — камуфляжа как мальчиками, так и девочками. В лагере ребят обучают по полной программе военной подготовки: учат основам военного дела, приемам рукопашного боя, проводятся стрельбы с автоматов, обучают технике прыжков с парашютом. Также, для поднятия военно-патриотического духа среди детей проводятся соревнования, марш-броски, экскурсии по «историческим местам».
Еще в одном военно-патриотическом лагере палаточного типа «Юнармеец» девиз лагеря — «Служу Отчизне смолоду». Здесь, согласно программе, подростков знакомят с военно-прикладными видами спорта, обучают основам и видам военной подготовки, а также возможностям применения оружия и военного оборудования, и главное развивают чувство военного долга. Дети живут как «настоящие военные» в палатках и проходят курс т.н. молодого бойца в серьезной атмосфере военных армейских будней. Также, по программе лагеря, подростки каждый день должны проходить огневую, строевую и тактическую подготовку.
Несовершеннолетних вербуют в ряды т.н. «армии ДНР» под четким руководством кураторов Кремля и в дальнейшем используют в качестве информаторов, а также «живого щита». Развивают агрессивность под видом т.н. «духовности», обучают убивать с попами РПЦ и с Богом в сердце. Как в Германии был «Гитлерюгенд», в СССР движение «Готов к труду и обороне» (ГТО), так и сепаратисты «ДНР», при поддержке России, пытаются организовать нечто подобное.
Источник: news.dn.ua
Теги: Россия, Донбасс, дети, лагерь, каникулы, ДНР, патриотизм, РФ
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