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Оккупанты РФ разжигают ситуацию на Донбассе: за сутки пострадало сразу трое защитников Украины
21.06.2018 08:53
Пресс-центр Операции объединенных сил озвучил число раненых военнослужащих Вооруженных сил Украины в ходе провокаций на востоке страны.
За прошедшие сутки, 20 июня, российско-террористические войска 30 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, передает "Диалог.UA".
Уточняется, что в ходе боевых действий за минувшие сутки ранения получили трое украинских военнослужащих. Также удалось зафиксировать, что в течение ночи текущих суток, 21 июня, оккупанты "ЛДНР" уже шесть раз нарушали режим тишины на линии соприкосновения с применением стрелкового оружия.
На данный момент информации о потерях противника нет. Ситуация остается под контролем Объединенных сил”, - добавили в штабе ООС.
Теги: Россия, Донбасс, ранения, ДНР, ЛНР, ВСУ, обстрелы, оккупанты, РФ, ООС
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