Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Оккупанты РФ разжигают ситуацию на Донбассе: за сутки пострадало сразу трое защитников Украины

21.06.2018 08:53
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Оккупанты РФ разжигают ситуацию на Донбассе: за сутки пострадало сразу трое защитников Украины

Пресс-центр Операции объединенных сил озвучил число раненых военнослужащих Вооруженных сил Украины в ходе провокаций на востоке страны.

За прошедшие сутки, 20 июня, российско-террористические войска 30 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, передает "Диалог.UA".

Уточняется, что в ходе боевых действий за минувшие сутки ранения получили трое украинских военнослужащих. Также удалось зафиксировать, что в течение ночи текущих суток, 21 июня, оккупанты "ЛДНР" уже шесть раз нарушали режим тишины на линии соприкосновения с применением стрелкового оружия.

На данный момент информации о потерях противника нет. Ситуация остается под контролем Объединенных сил”, - добавили в штабе ООС.



Теги: Россия, Донбасс, ранения, ДНР, ЛНР, ВСУ, обстрелы, оккупанты, РФ, ООС
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх