Оккупанты РФ разжигают ситуацию на Донбассе: за сутки пострадало сразу трое защитников Украины

21.06.2018 08:53

Пресс-центр Операции объединенных сил озвучил число раненых военнослужащих Вооруженных сил Украины в ходе провокаций на востоке страны.

За прошедшие сутки, 20 июня, российско-террористические войска 30 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, передает "Диалог.UA".

Уточняется, что в ходе боевых действий за минувшие сутки ранения получили трое украинских военнослужащих. Также удалось зафиксировать, что в течение ночи текущих суток, 21 июня, оккупанты "ЛДНР" уже шесть раз нарушали режим тишины на линии соприкосновения с применением стрелкового оружия.

На данный момент информации о потерях противника нет. Ситуация остается под контролем Объединенных сил”, - добавили в штабе ООС.