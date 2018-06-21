Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Порошенко рассказал, когда проведут выборы в ОРДЛО

21.06.2018 09:12
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Порошенко рассказал, когда проведут выборы в ОРДЛО

Появление миротворческой миссии ООН проведению выборов на территории ОРДЛО.

Президент Украины Петр Порошенко отметил: «Наличие миротворческого контингента позволит нам создать условия для проведения местных выборов на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей по украинскому законодательству, с украинскими избирательными комиссиями при участии украинских партий».

Источник: donpress.com



Теги: Донбасс, выборы, ООН, Порошенко, миротворцы, ОРДЛО
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх