Тарута рассказал историю «полной сдачи Донбасса»

21.06.2018 12:10

Весной 2014 года хватило бы нескольких десятков спецназовцев, чтобы не существовало никаких ОРДЛО, а также не было тысяч смертей и сотен тысяч разрушенных домов. Такое заявление сделал народный депутат Украины, лидер политической партии «Основа» Сергей Тарута, передает donpress.com.

Так, Тарута отметил: «Тогда, в 2014 году, мы наблюдали, как поджигается ситуация почти во всех городах области. Эта беспомощность, отсутствие эффективных подразделений, которые бы могли реально нейтрализовать очаги „пожара“, показала, что ситуация была абсолютно неконтролируемой. …

Единственным способом переломить ход истории было применение спецназа. Всего 40−45 обученных людей были в состоянии в тот период нейтрализовать разворачивающиеся боевые действия. …Но решение так и не было принято». По мнению Таруты, удалось защитить Мариуполь, и ситуация в целом улучшилась.

Экс-глава Донецкой ОГА рассказал, что для освобождения Донецка можно было использовать такую же схему, как и в Мариуполе. Он уточнил, что задача была масштабнее, требовалась государственная помощь по формированию блокпостов, однако, поддержки не было. Тарута добавил: «Это была история полной сдачи Донбасса».

По его словам, за сдачу Донбасса обязательно должна наступить ответственность, однако при нынешней власти этого не случится. При этом он надеется, что следующая власть будет проукраинской, и тогда разбирательство таки состоится.

Политик подчеркнул, что Донбасс можно вернуть через год после смены власти в стране.