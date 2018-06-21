Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Донецке замечено много женщин в камуфляже

21.06.2018 08:46
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Донецке замечено много женщин в камуфляже

Боевики «ДНР» из-за некомплекта вербуют в свои ряды женщин и наемниц из РФ. Вот что узнали «Ведомости Донбасса».

В рядах боевиков «ДНР» из-за некомплекта «личного состава» в последнее время стало появляться больше женщин. Часть из них может быть наемницами из РФ. Вот что пишут дончане в соцсетях:

«ДФ Донецк «стало попадаться в камуфляже, так сказать, женщин недалеко от в/ч на Щорса. Я в дЫрявые пойду, пусть меня научат?»».



Теги: Донецк, Донбасс, вербовка, женщины, ДНР, боевики, наемники, соцсети, РФ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх