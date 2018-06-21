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Архив - Донецкая область

В крупных городах ОРДЛО проведут антиукраинские митинги

21.06.2018 16:41
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В крупных городах ОРДЛО проведут антиукраинские митинги

Российская оккупационная власть проводит пропагандистские массовые мероприятия с последующим освещением их росСМИ.

Украинская разведка сообщает, что 22 июня, в больших городах оккупированных территорий запланировано проведение принудительных антиукраинских митингов с участием местного населения и боевиков, передает donpress.com.

Тем самым, оккупационная власть пытается превратить очередную годовщину начала «Великой Отечественной войны» в «день памяти жертв обстрелов Вооруженных Сил Украины».

Для подготовки пропагандистских материалов на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей прибыли корреспонденты и съемочные группы ведущих российских СМИ.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, Великая Отечественная война, СМИ, митинг, оккупация, боевики, ВСУ, ОРДЛО
 
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