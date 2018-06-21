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Архив - Донецкая область

В зоне проведения ООС переоборудовали четыре блокпоста

21.06.2018 15:31
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В зоне проведения ООС переоборудовали четыре блокпоста

В зоне проведения ООС в Донбассе переоборудовали четыре блокпоста.

В пресс-центре ООС сообщают, что на Донбассе продолжается работа по оптимизации количества блокпостов и повышения их эффективности, передает donpress.com.

Там отмечают: «В то же время, акцент ставится на недопущении перемещения через территории проведения операции Объединенных сил оружия, взрывчатки, наркотических и запрещенных веществ.

На сегодня уже реализована программа по переформатированию четырех блокпостов. Программа по переоборудованию остальной части контрольных объектов будет реализована в ближайшее время».



Теги: Донбасс, блокпост, пункты пропуска, КПВВ, ООС
 
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