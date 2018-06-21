Военные рассказали, где сегодня было тихо на Донбассе

21.06.2018 22:04

В течение текущих суток, 21 июня, с семи утра и до 18 часов вечера противник продолжал вооруженные провокации против украинских войск на отдельных направлениях.

Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook, передает segodnya.ua.

"На Мариупольском направлении враг проявлял незначительную активность. Из стрелкового оружия и гранатометов вел огонь по нашим позициям вблизи Каменки и Лебединки.

Также оккупанты с огневых позиций вблизи Новоазовска выпустили два снаряда из 122-мм артиллерийских орудий в сторону Гнутово. Объединенные силы полностью контролируют ситуацию. В ходе боевых действий сегодня потерь среди украинских защитников нет", – говорится в сообщении штаба.

Также сообщается, что режим тишины сохранялся на Луганском и Донецком направлении.