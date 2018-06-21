- Военные рассказали, где сегодня было тихо на Донбассе22:04
- Захарченко заявил, что в "ДНР" запустили все крупные предприятия и "повторили Дебальцево". ВИДЕО21:42
- Боевики «ДНР» прикрывают блокпостом с людьми свои позиции21:12
- Одинокие гопники: в "ДНР" составили "портрет" типичного террориста21:00
- В Горловке оккупационные «власти ДНР» собрались проводить «командно-штабные учения»19:46
- «Все очень убого»: жители ОРДО оценили «ДонМак» в Седово19:24
- В оккупированном Снежном местный житель открыл огонь по прохожему18:34
- В крупных городах ОРДЛО проведут антиукраинские митинги16:41
- «Мэр» Горловки выдает раненных боевиков «ДНР» за мирных жителей16:22
- В Горловке дворников оставили без зарплаты15:38
ВСУ завезли смертоносное "чудо-оружие" из США, продолжать войну - самоубийство: Тымчук о переполохе в "ДНР"
В рядах сепаратистов так называемой "ДНР" распространяются слухи о новом мощном американском оружии на вооружении ВСУ на Донбассе.
Координатор группы "Информационное сопротивление" и нардеп Украины Дмитрий Тымчук написал о новых слухах, которые беспокоят террористов "ДНР" на Донбассе, передает "Диалог.UA".
"Среди оккупантов "подразделений специального назначения2 1-го АК "ДНР" активно распространяются слухи, что "укропам завезли американские приборы"", — говорится в сообщении.
В рядах российско-террористических войск уверены, что некие "чудо-приборы" обнаруживают человека за 300-400 метров ночью и днем даже в укрытиях и складках местности. "Теперь инфильтрация через "ноль" якобы то же самое, что самоубийство", - цитируют боевиков эксперты "ИС".
Теги: Россия, США, Донбасс, вооружение, ДНР, боевики, ВСУ, Тымчук, приборы ночного видения
- Из Алчевска под Дебальцево боевики перебросили шесть «Градов»
- Война в Украине: генерал США рассекретил тактику России
- Боевики "ДНР" гонят тяжелое вооружение в сторону Дебальцево: удалось зафиксировать переброску единиц бронетехники - Тымчук
- Скоро нечем будет стрелять: волонтер из зоны АТО рассказал, как много техники теряют боевики в последнее время
- ВСУ окружают Докучаевск и Горловку с трех сторон - боевики "ДНР" напуганы планом мощного прорыва
- Боевики «ДНР» не хотят воевать в Сирии
- Военные рассказали, где сегодня было тихо на Донбассе22:04
- Захарченко заявил, что в "ДНР" запустили все крупные предприятия и "повторили Дебальцево". ВИДЕО21:42
- Боевики «ДНР» прикрывают блокпостом с людьми свои позиции21:12
- Одинокие гопники: в "ДНР" составили "портрет" типичного террориста21:00
- На Луганщине появится социальный дом20:15
- В Горловке оккупационные «власти ДНР» собрались проводить «командно-штабные учения»19:46
- «Все очень убого»: жители ОРДО оценили «ДонМак» в Седово19:24
- Боевики «ЛНР» открыто, угрожая оружием, грабят мирных жителей18:55
- В оккупированном Снежном местный житель открыл огонь по прохожему18:34
- Оккупационные «власти ЛНР» вводят «закон о воинской службе» и «призыв»17:02
- Защита от кровопийц: какие народные средства помогут в борьбе с комарами?22:33
- Военные рассказали, где сегодня было тихо на Донбассе22:04
- Захарченко заявил, что в "ДНР" запустили все крупные предприятия и "повторили Дебальцево". ВИДЕО21:42
- Боевики «ДНР» прикрывают блокпостом с людьми свои позиции21:12
- Одинокие гопники: в "ДНР" составили "портрет" типичного террориста21:00
- СБУ могут разрешить блокировать сайты без суда20:38
- На Луганщине появится социальный дом20:15
- В Горловке оккупационные «власти ДНР» собрались проводить «командно-штабные учения»19:46
- «Все очень убого»: жители ОРДО оценили «ДонМак» в Седово19:24
- Боевики «ЛНР» открыто, угрожая оружием, грабят мирных жителей18:55
- Защита от кровопийц: какие народные средства помогут в борьбе с комарами?22:33
- Медики рассказали, как оказывать первую помощь при контакте с борщевиком22:32
- Прирожденные лидеры: эти знаки Зодиака способны перевернуть мир22:15
- Что можно вылечить пивом: проверенные народные рецепты20:30
- День летнего солнцестояния: что нужно сделать19:20
- Ученые объяснили, почему вредно долго спать17:30
- Медики рассказали, как лечить простуду летом14:15
- Врачи рассказали, кому полезно есть шелковицу12:48
- Что нельзя хранить дома: 12 запретов фэн-шуй08:22
- Связь группы крови и характера: важнейший момент22:13
- Исчез «говорящая голова ДНР» Эдуард Басурин
- Стало известно, кому из жителей «ДНР» не поднимут пенсии с 1 июля
- Дончане предположили, почему оккупационные «власти ДНР» запрещают показывать курс в «обменниках»
- "Как русские танки под Горловкой", - заявление комментатора РФ на футболе в прямом эфире росТВ "взорвало" Сеть
- В Донецке крупная проблема: сторонники "ДНР" сильно разочарованы и сделали откровенное признание
- Стало известно сколько «наварили» главари «ДНР» на пенсиях. Сумма впечатляет
- "Похоже, мы на пороге большого "шу**ра": Захарченко всеми силами пытается скрыть крах "ДНР"", - дончанка
- ВСУ окружили Желобок: боевики судорожно выстраивают линию обороны
- Что нельзя хранить дома: 12 запретов фэн-шуй
- "Перегородки нет, лез через встречную очередь", - соцсети ругают "ДНР" за коридор-клетку на КПП "Майорск"