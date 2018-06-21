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Захарченко заявил, что в "ДНР" запустили все крупные предприятия и "повторили Дебальцево". ВИДЕО
Главарь "ДНР" Александр Захарченко в эфире одного из федеральных российских телеканалов заявил об "экономическом подъеме", который якобы можно наблюдать на оккупированной Донетчине.
Так, отвечая на вопрос писателя-наемника Захара Прилепина, о том, чего удалось "ДНР" достичь в экономическом плане, Захарченко заявил:
"Мы открыли 5 высших учебных заведений, мы запустили практически все крупные предприятия, что на нашей территории находились, кроме одного - это Харцызский трубный завод. Мы построили новый металлургический комбинат. Мы запустили программу развития сельского хозяйства, мы поднимаем угольную отрасль, открываются лавы. Эти лавы открываются десятками (...) добыча угля возвращается на довоенный период. Мы смогли удержать коммунальные услуги на уровне 2012-2013 годов. У нас электроэнергия стоит в десятки раз дешевле, чем в Украине, тем более газ. Мы планируем новые посевные площади для садов и тепличного хозяйства. Предприятия у нах о сих пор открываются, открывается новое направление. Мы начали делать свое оружие. На самом деле успехи, которые у нас в экономике, наверное были сопоставимы с военными победами. По крайней мере открытие Юзовского металлургического завода (Донецкий электрометаллургический заводо (ДЭМЗ), принадлежавший до введения "временной государственной администрации" российской компании "Мечел) приравнивается к Дебальцево. В условиях войны, с нуля практически, с голыми стенами открыть новое металлургическое предприятие, которое выпускает миллионы тонн в год стали. Вот скоро выйдет наш новый трамвай. Вы можете назвать страну в мире, которая во время войны открывает предприятие, которое выпускает трамваи", - заявил Захарченко.
Источник Трибун
Теги: Донбасс, предприятие, ДНР, Захарченко
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