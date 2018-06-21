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Жители ОРДО пожаловались ОБСЕ на перенос блокпоста боевиков
Члены патруля СММ ОБСЕ заявили, что блокпост боевиков на северо-западной окраине оккупированной Горловки перемещен, передает donpress.com.
В то же время, транспортное передвижение к блокпосту запрещено, в связи с чем люди жалуются на жару, в которой необходимо пешком идти до нового места блокпоста.
В отчете миссии сказано: «17 июня члены патруля Миссии отметили, что блокпост вооруженных формирований на северо‑западной окраине н. п. Горловка (неподконтрольный правительству, 39 км к северо-востоку от Донецка) был перемещен на 900 м к северо-западу вдоль автодороги T0513, примерно на 500 м к юго‑востоку от расположенной на этой дороге передовой позиции вооруженных формирований. Передвижения через блокпост зафиксировано не было.
19 июня примерно 15 гражданских лиц (мужчины и женщины, от 30 до 60 лет) рассказали наблюдателям, что автобусам не разрешено заезжать дальше места, где раньше находился блокпост. Таким образом, мирным жителям приходится пешком преодолевать большее расстояние к новому месту расположения блокпоста и подолгу стоять на солнцепеке».
Теги: Донбасс, Горловка, оккупация, блокпост, боевики, СММ ОБСЕ, ОРДО
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