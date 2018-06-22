ДНРовцы минируют Донецк

22.06.2018 18:58

Боевики «ДНР» продолжают минировать Донецк. Наблюдатели СММ ОБСЕ увидели новые знаки о минной опасности.

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 19 июня 2018 года, имеющемся в открытом доступе.

«В Пролетарском районе Донецка на расположенном к востоку от улицы Липецкой большом объекте, огражденным высоким забором, наблюдатели впервые видели красно-белые знаки, предупреждающие о минной опасности, с надписью «Осторожно! Мины» на русском языке».

Источник: https://from-ua.com