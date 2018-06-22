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Архив - Донецкая область

«Нет доступа»: в оккупированном Седово пляжи закрывают на замки

22.06.2018 08:40
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«Нет доступа»: в оккупированном Седово пляжи закрывают на замки

В оккупированном Седово Донецкой области пляжи закрывают на замки.

Возмущенные жители в видеоролике сообщают, что не могут попасть на пляж так как доступ к нему огородили пансионаты, расположенные в прибрежной зоне. Также, проходы к морю забаррикадировали, поставив заборы и повесив замки. Для того, чтобы попасть на другие пляжи, отдыхающим приходится преодолевать километры.

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, закрытие, Седово, пляжи
 
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