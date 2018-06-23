Десяткам человек потребовалась медицинская помощь на пунктах пропуска в оккупированном Донбассе

23.06.2018 18:10

Жители Донетчины продолжают страдать от зверских жары и отношения со стороны оккупантов на т.н. "таможенных пунктах пропуска".



Как сообщают "спасатели" созданного РФ квазиобразования "ДНР", по состоянию на 08.00 23.06.2018 на территории псевдореспублики развернуты 4 передвижных пункта оказания помощи населению "МЧС ДНР". Они находятся на "таможенных пунктах пропуска": г. Донецк, г. Горловка, пгт Еленовка, Новоазовский р-н (с. Октябрь).



Отмечается, что за сутки в пункты оказания помощи обратилось 1904 человека, а за медицинской помощью - 31 человек. С начала же года в пункты оказания помощи обратилось 84986 человек, медицинская помощь оказана 1147 гражданам.

Одним из самых кошмарых называют пункт пропуска в районе Горловки, который после "реконструкции" превратился, по словам пользователей соцсетей, в "адский ад".