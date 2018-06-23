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Донбасский фронт: появились хорошая и плохая новость
Как сообщает donbass.ua со ссылкой на данные пресс-центра операции Объединенных сил, за прошедшие сутки, 22 июня, потерь среди защитников Украины на Донбассе нет. И это, безусловно, хорошая новость. Плохая же в том, что обстрелы продолжаются. И вчера их было почти три десятка.
"Интенсивные боевые действия продолжались на Луганском и Мариупольском направлениях. Российско-оккупационные войска 27 раз нарушали режим прекращения огня, из них 8 раз применяли запрещенное минскими договоренностями вооружение", - отмечают в пресс-центре.
Напряженная обстановка остается в районе населенного пункта Новотошковское, что на Луганщине. Наряду со стрелковым оружием и гранатометами оккупанты открывали там огонь из 122 мм артиллерии и 120 мм минометов.
На Донецком направлении противник преимущественно использовал стрелковое оружие и гранатометы. Бои не высокой интенсивности велись на разных участках фронта. В частности у населенных пунктов Верхнеторецкое, Авдеевка, Луганское и Зайцево российско-оккупационные войска открывали огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
На Мариупольском направлении в районах населенных пунктов Водяное и Гнутово активные боевые действия начались около 18:00. В течение часа противник вел огонь из артиллерии 122-го калибра. Также по позициям Объединенных Сил у Лебединского враг открывал огонь из минометов калибром 120 мм. Украинские воины надежно удерживали позиции и не позволили оккупантам улучшить свое тактическое положение.
Напомним, что сегодня, 23 июня, обстрелы уже зафиксированы у двух населенных пунктов.
Теги: Донбасс, потери, ВСУ, обстрелы, оккупанты
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