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Глава украинской Нацгвардии обсудил в США ситуацию на Донбассе
23.06.2018 09:15
В ходе визита в США командующий Национальной гвардией Украины Юрий Аллеров встретился со специальным представителем Государственного департамента США по вопросам Украины Куртом Волкером.
По данным пресс-службы Нацгвардии, стороны обсудили ситуацию на востоке Украины, роль Национальной гвардии в операции Объединенных сил, а также ее взаимодействие с Вооруженными силами.
Аллеров и Волкер также говорили о практике интеграции добровольческих батальонов в состав Нацгвардии.
"Еще одной темой стало развитие сотрудничества Нацгвардии Украины с национальной гвардией Калифорнии", - отмечается в сообщении.
Теги: США, Донбасс, добровольцы, нацгвардия, Волкер
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