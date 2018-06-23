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Архив - Донецкая область

Карта с фронта: стали известны горячие точки Донбасса

23.06.2018 12:29
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Карта с фронта: стали известны горячие точки Донбасса

Сегодня, 23 июня, информационно-аналитический центр Национальной безопасности Украины обнародовал новую карту из зоны проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

На карте, отображающей ситуацию на начало текущих суток, видно, что обстрелы вчера происходили и в Донецкой, и в Луганской областях.



Напомним, что российско-оккупационные войска за минувшие сутки 27 раз нарушали режим прекращения огня. В утренней сводке отмечалось, что потерь в рядах воинов Объединенных сил за 22 июня нет.

В утренней сводке сообщалось, что сегодня обстрелы уже зафиксированы у двух населенных пунктов.



Теги: Донбасс, карта, обстрелы, ООС
 
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