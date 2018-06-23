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На теле Донбасса замечены новые шрамы войны
Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 22 июня), в подконтрольной украинским властям части Луганщины и Донетчины замечены новые воронки, мины и траншея.
Так, 20 июня мини-БПЛА СММ обнаружил не менее 30 воронок, образовавшихся, по оценке, недавно вследствие разрыва минометных мин или артиллерийских снарядов, выпущенных с южного направления (которых не было на изображениях от 7 июня 2018 года), траншею, продленную на 80 м на северо-северо-запад вдоль железнодорожных путей (не было на изображениях от 27 мая 2018 года) вблизи Новотошковского (53 км к западу от Луганска), а также 3 воронки, образовавшиеся, по оценке, недавно вследствие разрыва минометных мин или артиллерийских снарядов, выпущенных с юго-восточного направления, недалеко от Орехового (57 км к северо-западу от Луганска).
20 июня БПЛА СММ среднего радиуса действия впервые обнаружил не менее 300 противотанковых мин (ТМ-62), установленных в два ряда возле Нелеповки (40 км к северо-востоку от Донецка).
Теги: Донбасс, воронка, беспилотник, мины, траншея
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