- В Красногоровку прибыла помощь11:15
- В Мариуполе школьники спасли женщину, которая пыталась свести счеты с жизнью11:00
- Соцсети сообщили о ситуации на КПВВ: очереди, но не критичные10:44
- Горловка пережила ураганный удар10:30
- Появились подробности разоблачения "подпольщиков" в Краматорске10:14
- В Макеевке пожар уничтожал дома10:00
- В Мариуполе "Мазда" сбила ребенка09:45
- Украина возвращается на оккупированный Донбасс через фейковый "народный трибунал"09:30
- Боевики сознательно разрушают на Донбассе населенные пункты, над которыми теряют контроль09:11
- Донбасская линия разграничения: самые большие очереди сегодня были у КПВВ "Майорск"09:00
Порошенко о неподконтрольном Донбассе: Они кричали: "Россия приди", а теперь живут в нищете
Президент Украины Петр Порошенко, пребывая 22 июня в Краматорске, где представител нового председателя Донецкой областной военно-гражданской администрации Александра Куця, очертил перспективы Донбасса.
"Усталое общество должно почувствовать положительные изменения. Это и дорожное строительство, открытие школ, детских садов. Важно, чтобы не останавливалось восстановление разрушенной инфраструктуры. Сто процентов можем говорить о том, что Донбасс сегодня находится среди первых приоритетов президента Порошенко. Уверен, что нам удастся развернуть миротворческую операцию, принести мир", - отметил президент.
По его словам, отличие жизни на оккупированной территории и на освобожденной является кардинальным.
"И это от нас с вами зависит создать климат для людей - безопасный, комфортный, защищенный, с развивающейся экономикой, - заявил глава государства. - Достаточно сравнить, что творится на шахтах, остановленных заводах, с грубой гуманитарной катастрофой, которая происходит на оккупированных территориях. Как живут старики, как нищенствует львиная доля людей, которые еще четыре года назад так приветствовали "русский мир" и кричали: "Россия приди"".
Порошенко в очередной раз заявил, что оккупированные Россией территории будут возвращать "политико-дипломатическим путем".
Теги: Донбасс, Порошенко, "русский мир", оккупанты
- Что случилось с рейтингом Порошенко: на Банковой стоит задуматься
- Курс НБУ на 20 января: доллар и евро стали дешевле
- Порошенко сказал, куда идти Путину со своими советами
- Почему Порошенко все-таки решился закрыть липецкий Roshen
- Порошенко сделал мрачный прогноз для Донбасса
- Встреча Порошенко и Трампа: США продолжат помогать Украине с реформами
- В Красногоровку прибыла помощь11:15
- В Мариуполе школьники спасли женщину, которая пыталась свести счеты с жизнью11:00
- Соцсети сообщили о ситуации на КПВВ: очереди, но не критичные10:44
- Горловка пережила ураганный удар10:30
- Появились подробности разоблачения "подпольщиков" в Краматорске10:14
- В Макеевке пожар уничтожал дома10:00
- В Мариуполе "Мазда" сбила ребенка09:45
- Украина возвращается на оккупированный Донбасс через фейковый "народный трибунал"09:30
- Боевики сознательно разрушают на Донбассе населенные пункты, над которыми теряют контроль09:11
- Донбасская линия разграничения: самые большие очереди сегодня были у КПВВ "Майорск"09:00
- В Красногоровку прибыла помощь11:15
- В Мариуполе школьники спасли женщину, которая пыталась свести счеты с жизнью11:00
- Соцсети сообщили о ситуации на КПВВ: очереди, но не критичные10:44
- Горловка пережила ураганный удар10:30
- Появились подробности разоблачения "подпольщиков" в Краматорске10:14
- В Макеевке пожар уничтожал дома10:00
- В Мариуполе "Мазда" сбила ребенка09:45
- Украина возвращается на оккупированный Донбасс через фейковый "народный трибунал"09:30
- Боевики сознательно разрушают на Донбассе населенные пункты, над которыми теряют контроль09:11
- Донбасская линия разграничения: самые большие очереди сегодня были у КПВВ "Майорск"09:00
- Эти продукты помогут утолить жажду22:37
- Врачи советуют не есть эти продукты в жару20:00
- Ученые объяснили, почему на работе нужно пить кофе18:42
- Медики рассказали, как правильно охладиться в жару18:30
- В день летнего солнцестояния пьем из хрусталя и загадываем желания18:12
- Диетологи объяснили, когда вино полезно для фигуры15:30
- Украинцев массово атакуют змеи, многие в реанимации: как защититься и что нужно знать14:49
- Дева – Баба Яга, Скорпион – Русалка: кто вы по сказочному гороскопу09:15
- Им просто нет равных: 5 самых мудрых женщин по знаку зодиака08:20
- Учёные установили безопасную дозу алкоголя08:01
- Исчез «говорящая голова ДНР» Эдуард Басурин
- Соцсети сообщили хорошие новости с донбасских пунктов пропуска
- Стало известно сколько «наварили» главари «ДНР» на пенсиях. Сумма впечатляет
- Дева – Баба Яга, Скорпион – Русалка: кто вы по сказочному гороскопу
- Захарченко заявил, что в "ДНР" запустили все крупные предприятия и "повторили Дебальцево". ВИДЕО
- Выяснилось, почему возле обменников Донецка нет указателей курса валют
- Тарута рассказал историю «полной сдачи Донбасса»
- Разгром "ДНР" на Светлодарской дуге: Мысягин рассказал о большом количестве подбитой бронетехники
- В Седово сгорел частный пансионат, есть пострадавшие
- Оккупационные «власти ЛНР» вводят «закон о воинской службе» и «призыв»