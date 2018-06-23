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Сегодня на Донбассе получили ранения два воина Объединенных сил
Полковник Александр Мотузяник из пресс-центра Министерства обороны Украины сообщил, что сегодня, 23 июня, в период с полуночи до 9:00, зафиксировано 9 прицельных обстрелов со стороны российско-оккупационных войск.
В частности, ночью и утром на Луганском направлении, укрепления воинов Объединенных сил вблизи Новотошковского были обстреляны оккупантами из минометов 82-го калибра. Здесь было зафиксировано 12 взрывов вражеских мин.
На Донецком направлении, сегодня утром зафиксировано 7 прицельных обстрелов со стороны противника. Горячее всего было у н.п. Лебединский, Водяное, Талаковка - там оккупанты выпустили по нашим позициям 52 снаряды 122-го калибра. Вблизи н.п. Широкино и Каменка позиции украинских воинов обстреливались из стрелкового оружия.
"Уже с начала этого периода, во время боевых действий два украинских воина получили ранения в районе Лебединского. Сейчас их жизни ничего не угрожает. Военнослужащих безотлагательно эвакуировали в военные госпитали", - отметил Мотузяник.
Напомним, что появилась новая карта с Донбасского фронта.
Напомним, что российско-оккупационные войска за минувшие сутки 27 раз нарушали режим прекращения огня. В утренней сводке отмечалось, что потерь в рядах воинов Объединенных сил за 22 июня нет.
Теги: Донбасс, ранения, обстрелы, оккупанты, Объединенные силы
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