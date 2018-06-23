Соцсети сообщили хорошие новости с донбасских пунктов пропуска

23.06.2018 11:23

Все КПВВ, расположенные у донбасской линии разграничения, сегодня, 23 июня, работают в штатном режиме. Пользователи соцсетей отмечают, что особых очередей нет.



Вот, что сообщает Донбасс SOS со ссылкой на информацию в соцсетях (орфография и стилистика авторов сохранены):



#Зайцево #Майорск #Артемовск #Бахмут #Никитовкa

В 7.00 Каргил на Курахово до моста. Первые партии запускали очень быстро.



#Георгиевка #Курахово #Марьинка

5-30 Каргил основная до моста. в сторону Курахово льготной очереди около 25. На Донецк на днр мало, на нулевом 50 машин.

8-35 Каргил в Укр машин 30 и 10 машин льготы

10-30 Курахово в сторону Донецка Украина машин до 10 перед таможней. Каргил машин 5

10-30 Каргил на украину на середине спуска с моста



#Волноваха #Новотроицкое #Перлына #Еленовка

Еленовка 6 утра обычная очередь 70 машин, льготы до 10, пускают в четыре ряда быстро, но на проверке ждать .

7-30 Новотроицк в сторону Украины очередей нет.

9-30 Еленовка на Волноваху немного не доезжая до поворота.

В обратном направлении около 30-ти.



#Гнутово #Пищевик #Октябрь

Нет информации

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Напомним, что в контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в Донецкой области, сегодня утром на въезд и выезд скопилось 210 авто.



За прошедшие сутки, 22 июня, уменьшился пассажиропоток через контрольные пункты въезда-выезда у линии разграничения.