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Архив - Донецкая область

Три военных фургона и взрыв замечены в местах развода сил и средств на Донбассе

23.06.2018 18:30
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Три военных фургона и взрыв замечены в местах развода сил и средств на Донбассе

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 22 июня), Миссия продолжала осуществлять мониторинг процесса разведения сил и средств на Донбассе, пытаясь получить неограниченный доступ к участкам разведения.

20 июня беспилотный летательный мини-аппарат (БПЛА) СММ обнаружил боевую бронированную машину (типа БМП) на северо-западной окраине участка разведения в районе Золотого. 21 июня на участке разведения возле н. п. Катериновка (подконтрольный правительству, 64 км к западу от Луганска) наблюдатели видели три фургона с военными номерными знаками, перевозящие двух, трех и четырех человек в одежде военного типа соответственно.

21 июня, находясь в 0,6 км к северу от моста в н. п. Станица Луганская (15 км к северо-востоку от Луганска), команда Миссии слышала взрыв неопределенного происхождения в 2–3 км к юго-востоку (по оценке, за пределами участка разведения сил и средств).

Патрулируя возле участка разведения в районе Петровского, Миссия констатировала там спокойную обстановку.

Напомним, что участками разведения сил и средств, согласно рамочному решению Трехсторонней контактной группы минских переговорщиков по Донбассу от 21 сентября 2016 года, являются н. п. Станица Луганская (подконтрольный правительству, 16 км к северо-востоку от Луганска, там развести стороны конфликта не удалось), н. п. Золотое (подконтрольный правительству, 60 км к западу от Луганска, развод произведен) и н. п. Петровское (неподконтрольный правительству, 41 км к югу от Донецка, развод произведен).



Теги: Донбасс, взрыв, военные, СММ ОБСЕ
 
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