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Архив - Донецкая область

В Седово сгорел частный пансионат, есть пострадавшие

23.06.2018 08:35
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В Седово сгорел частный пансионат, есть пострадавшие

Резонансный пожар произошел минувшей ночью в поселке Седово, что в Новоазовском районе Донецкой области (временно неподконтрольная правительству Украины часть региона).

По данным местных спасателей, во втором часу ночи горел частный пансионат по ул. Нардекова. В результате пожара пострадала жительница г. Макеевки 1992 г.р., диагноз: ожоги 1-й степени, после оказания медицинской помощи от госпитализации отказалась. Огнем уничтожено: кровля и перекрытие на площади 672 м2, в 24 номерах внутренняя обшивка стен, мебель и вещи, бывшие в употреблении, 48 оконных блоков, 24 дверных блока.

Причина пожара и убытки устанавливаются.

С огнем боролись 4 единицы техники и 15 человек личного состава местных "спасателей".



Теги: Донбасс, пожар, Седово, огонь, пострадавшие
 
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