Война, игра и миротворцы: чего ожидать Донбассу

23.06.2018 22:20

Украинский политолог Сергей Таран считает важным продолжать переговоры в "Нормандском формате" и Трехсторонней контактной группы в Минске, хоть и признает, что перспектив достигнуть компромиссов по введению миротворческой миссии ООН на Донбасс в ближайшее время нет.



"Я не вижу на сегодняшний день перспектив прийти в каком-либо формате к консенсусному варианту, - отмечает Таран в интервьюUkrlife.TV, говоря о миротворцах для Донбасса. - Нет здесь компромиссов, по крайней мере, при нынешней власти в Украине. Пройдут президентские выборы, может смениться структура власти, поменяются настроения в обществе – в теории всё может быть. Тогда может кто-то и захочет идти на компромиссы с Россией. Но я бы этого не советовал, потому что общество это не воспримет".



По словам эксперта, у многих возникает вопрос: если нет вариантов достичь компромисса по миротворцам на Донбассе, зачем Украине вообще вести переговоры в "Нормандском формате" и принимать участие в Минском процессе. Но не стоит забывать, что "Нормандский формат" и любые переговоры могут дать прогресс в гуманитарном вопросе – в освобождении наших граждан, подчеркивает Таран. "У нас уже есть истории успеха, когда мы освобождали наших людей из плена. Другой момент – стратегический. Эти переговоры для нас важны не с точки зрения, что говорят дипломаты, а с той, что получит страна потом, – считает Таран. - У нас со стороны России - война. Если впоследствии и предыдущих, и следующих переговоров Украина будет получать больше оружия со стороны Запада, и больше поддержки, а Россия – санкции, мы должны вести эти переговоры. Потому что в итоге мы получаем конкретные вещи, которые ослабляют нашего врага и усиливают нас. Что при этом будут дипломаты говорить - это всё политическая демагогия. Войну всегда прекращали не бумаги, а армия. Поэтому надо смотреть на процесс переговоров, как на процесс, который даст возможность нашей армии стать сильнее, а армию врага ослабить".



Таран поясняет, что всё происходящее за столами переговоров – это дипломатическая игра. В сухом результате должны быть санкции против России, для Украины – больше оружия и экономическая помощь. При этом не столь важно, будет или не будет подавать наша страна в Совбез ООН украинскую концепцию резолюции по миротворцам на Донбассе.



"Если у Путина нет желания уйти из Украины, это не имеет значения, потому что у России есть на нее (резолюцию) право вето. В гибридной войне против России у нас есть два инструмента. Дипломатия – это второй инструмент, первый – это армия", – уверен политолог.

Напомним, что в докладе, подготовленном экспертом ООН при Колумбийском университете в Нью-Йорке Ричардом Гоуаном по поручению бывшего генерального секретаря НАТО, советника президента Украины Петра Порошенко Андерса Фог Расмуссена, отмечается, что для урегулирования конфликта на Донбассе ООН следует отправить в Украину до 24 тысяч миротворцев. Подробнее читайте в материале Миротворцы для Донбасса: новые цифры и "белорусский фактор".

Ранее в Кремле заявили, что состав и мандат миротворческой миссии ООН на востоке Украины не может быть определен без согласования с контролируемыми Россией боевиками.

Специальный представитель США по Украине Курт Волкер заявил о том, что размещение миротворческой миссии ООН на Донбассе поможет обеспечить разрешение конфликта и выполнение Минских соглашений. Волкер также рассказал, когда Украина вернет неподконтрольный Донбасс, а также отметил, что "ДНР" и "ЛНР" будут ликвидированы, т.к. "не существует места для них в украинском конституционном устройстве".

Глава Минобороны Украины, генерал армии Степан Полторак уверен: чтобы конфликт на Донбассе не стал замороженным, а миротворческие силы способствовали мирному решению этой проблемы, нужно выполнить несколько условий.

В свою очередь, известный аналитик Олег Пономарь считает, что Россия специально тянет время в разрешении конфликта на Донбассе. По его мнению, страна-агрессор сделала ставку на нового президента Украины, выборы которого намечены на март 2019-го.

Политолог Дмитрий Корнейчук заявил, что во время телефонного разговора 9 июня президент Украины Петр Порошенко и президент России Владимир Путин говорили о миротворцах в рамках "Большой сделки".