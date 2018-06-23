Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Волонтер о битве за Донбасс: ВСУ тихо делают своё дело

23.06.2018 07:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Волонтер о битве за Донбасс: ВСУ тихо делают своё дело

Известный волонтер Юрий Мысягин развеял очередные фейки пропагандистов со временно оккупированной части Донбасса.

"Когда идёт время и успехов на фронте нет никаких, а территория контролируемая "ОРЛДО” потихоньку уменьшается, тут сразу в бой вступает полковник Марочко (представитель т.н. "Народной милиции ЛНР" - прим. ред.) и что-то заявляет. Уже были заявления про американские и польские ЧВК воюющие на стороне ВСУ, отступления ВСУ и сдача освобождённых посёлков Травневое, Гладосово и Чигири… Всё это оказалось высосанным из пальца, - отмечает Мысягин. - ВСУ как закрепились на новых рубежах, так и стоят. Теперь после заявления Штаба ООС про 2 км новых позиций - очередь дошла до посёлка Желобок. Чувствует жареное".

Волонтер подчеркивает: "ВСУ тихо делают своё дело и до этого посёлка осталось всего ...... шагов хлопцев в берцах".



Теги: Донбасс, волонтер, ВСУ, оккупанты
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх