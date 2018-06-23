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Архив - Донецкая область

Жаркий день на Донбассе: ранено четыре украинских воина, а оккупанты потеряли "Урал"

23.06.2018 18:58
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Жаркий день на Донбассе: ранено четыре украинских воина, а оккупанты потеряли "Урал"

Сегодня, 23 июня, в период с семи утра до 18:00, оккупанты Донбасса 8 раз нарушили режим прекращения огня, причем в пяти случаях - из запрещенного минскими договоренностями вооружения.

На Луганском направлении в районе населенного пункта Новотошковское, который недавно страдал от многочисленных обстрелов, днем было тихо.

В Донецкой области противник вел огонь из стрелкового оружия и минометов калибром 120 мм по защитникам населенного пункта Каменка. Позиции Объединенных сил у Степного и Песок подверглись обстрелам из гранатометов и крупнокалиберного стрелкового оружия.

На Мариупольском направлении враг значительно активизировал свои действия. Российские оккупационные войска 4 раза применили тяжелое артиллерийское вооружение, запрещенное минскими договоренностями. Снаряды калибром 122 мм прицельно летели в сторону позиций ОС вблизи Лебединского, Талаковки и два раза - Водяного. Из АГС-17 и стрелкового оружия оккупанты обстреляли Широкино.

"Объединенные силы полностью контролируют ситуацию и адекватными ответами заставляют врага прекратить огонь. К сожалению, в ходе боевых действий сегодня ранения получили четверо наших защитников", - сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Со ссылкой на данные разведки отмечается, что сегодня российские оккупационные войска потеряли военный автомобиль "Урал".



Теги: Донбасс, обстрелы, оккупанты, ООС
 
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