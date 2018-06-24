- Пауки в банке: в "ДНР" плетут интриги и ведут подковерные игры22:20
- Прямые переговоры по Донбассу: есть ли шанс на мир?22:00
- Жебривский уверяет, что боролся с контрабандой, а не покрывал ее (ВИДЕО)21:20
- Как власть издевается над пенсионерами – переселенцами и жителями Донбасса21:00
- Важно для жителей Донетчины: мобильный "Ощадбанк" будет принимать по сжатому графику20:40
- Медики Горловки боятся разговаривать с представителями СММ ОБСЕ20:20
- Менеджер программы "Советник по вопросам ВПЛ" пояснила, кого из чиновников считает сепаратистами20:05
- Политологи оценили переговоры по Донбассу19:50
- СММ ОБСЕ помогает Донбассу остаться с водой19:30
- Новый губернатор Донетчины может заняться "плотной чисткой"19:10
Беспилотники "Орлан-10" прорывались через линию разграничения
За прошедшие сутки, 23 июня, оккупанты Донбасса не раз пытались заслать свои беспилотники на подконтрольную ВСУ территорию.
"Противник продолжает активную разведку наших позиций с применением беспилотных летательных аппаратов российского производства. За прошедшие сутки отмечено шесть случаев попыток БПЛА типа "Орлан-10" пересечь линию разграничения. Наибольшее количество из них отмечено на Мариупольском направлении", - сообщил представитель пресс-центра операции Объединенных сил (ООС) старший лейтенант Николай Бондарчук.
Напомним, что российские оккупационные войска 25 раз прибегали в субботу к прицельному огню по позициям защитников Украины.
Более десяти человек были убиты и ранены вчера во время боев на Донбассе.
Сегодня, 24 июня, Минобороны Украины обнародовало новую карту из зоны конфликта на Донбассе.
Теги: Донбасс, беспилотник, оккупанты, ООС
- На Донбассе замечены радиоразведчики
- Опасный Донбасс: у линии соприкосновения заметили пушки, ЗРК и танки оккупантов
- Зона АТО: загроза з неба
- Охота на беспилотники: развенчана ложь оккупантов Донбасса
- Донбасс: боевики глушили сигнал беспилотника СММ ОБСЕ
- Воины ВСУ уничтожили на Светлодарской дуге опорный пункт российских оккупантов
- Пауки в банке: в "ДНР" плетут интриги и ведут подковерные игры22:20
- Прямые переговоры по Донбассу: есть ли шанс на мир?22:00
- Донбасс: боевики стреляют в гражданских, а те избивают боевиков21:40
- Жебривский уверяет, что боролся с контрабандой, а не покрывал ее (ВИДЕО)21:20
- Как власть издевается над пенсионерами – переселенцами и жителями Донбасса21:00
- Важно для жителей Донетчины: мобильный "Ощадбанк" будет принимать по сжатому графику20:40
- Медики Горловки боятся разговаривать с представителями СММ ОБСЕ20:20
- Менеджер программы "Советник по вопросам ВПЛ" пояснила, кого из чиновников считает сепаратистами20:05
- Политологи оценили переговоры по Донбассу19:50
- СММ ОБСЕ помогает Донбассу остаться с водой19:30
- Пауки в банке: в "ДНР" плетут интриги и ведут подковерные игры22:20
- Прямые переговоры по Донбассу: есть ли шанс на мир?22:00
- Донбасс: боевики стреляют в гражданских, а те избивают боевиков21:40
- Жебривский уверяет, что боролся с контрабандой, а не покрывал ее (ВИДЕО)21:20
- Как власть издевается над пенсионерами – переселенцами и жителями Донбасса21:00
- Важно для жителей Донетчины: мобильный "Ощадбанк" будет принимать по сжатому графику20:40
- Медики Горловки боятся разговаривать с представителями СММ ОБСЕ20:20
- Менеджер программы "Советник по вопросам ВПЛ" пояснила, кого из чиновников считает сепаратистами20:05
- Политологи оценили переговоры по Донбассу19:50
- СММ ОБСЕ помогает Донбассу остаться с водой19:30
- Прямые переговоры по Донбассу: есть ли шанс на мир?22:00
- Как власть издевается над пенсионерами – переселенцами и жителями Донбасса21:00
- Эти продукты помогут утолить жажду22:37
- Врачи советуют не есть эти продукты в жару20:00
- Ученые объяснили, почему на работе нужно пить кофе18:42
- Медики рассказали, как правильно охладиться в жару18:30
- В день летнего солнцестояния пьем из хрусталя и загадываем желания18:12
- Диетологи объяснили, когда вино полезно для фигуры15:30
- Украинцев массово атакуют змеи, многие в реанимации: как защититься и что нужно знать14:49
- Дева – Баба Яга, Скорпион – Русалка: кто вы по сказочному гороскопу09:15
- Соцсети сообщили хорошие новости с донбасских пунктов пропуска
- Дева – Баба Яга, Скорпион – Русалка: кто вы по сказочному гороскопу
- Возвращение оккупированного Донбасса: политолог дал прогноз
- Светлодарская дуга: у ВСУ и "Третьей силы" лопнуло терпение
- Появились подробности разоблачения "подпольщиков" в Краматорске
- Горловка пережила ураганный удар
- На Донбассе разоблачили "подпольщиков"
- В Седово сгорел частный пансионат, есть пострадавшие
- Порошенко о неподконтрольном Донбассе: Они кричали: "Россия приди", а теперь живут в нищете
- В Луганске во время "адского действа" признали, что они - Украина (ВИДЕО)