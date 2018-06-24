Боевики сознательно разрушают на Донбассе населенные пункты, над которыми теряют контроль

24.06.2018 09:11

Населенный пункт Южное (бывшее - Ленинское, что на Донетчине, относится к Торецкому горсовету) был занят украинскими военными без боев и должен был получить шанс на полное восстановление цивилизованной жизни. Однако российские оккупанты начали его целенаправленное разрушение и создание условий для полного выезда его жителей. Их дома ежедневно подвергались обстрелам и поджогам осветительными минами и снарядами и трассирующими пулями.



Как сообщает оперативное командование "Север", в Южном ничтожены целые улицы. В жаркую погоду опрокидывание огня с дома на дом идет почти мгновенно. Военные, защищающие поселок, не успевают спасать дома от постоянных поджогов со стороны российских оккупантов.



"Отсутствие гарантий от ОРДО на безопасную работу пожарных расчетов и спасателей исключает сохранения инфраструктуры и гражданских зданий. Более того, любой кто движется в сторону поселка или в обратном направлении подвергается обстрелу", - отмечают представители ОК "Север".



Подчеркивается, что данная тенденция (посеять панику среди местных жителей) возникла далеко не вчера. Оккупанты намеренно разрушают гражданскую инфраструктуру и обстреливают мирные жилые кварталы, чтобы деморализовать гражданское население и подорвать доверие к военному руководству Украины. При этом, постоянно транслируя зомбо-картинку и искусственный месседж - "Если бы здесь не было украинских военных - по вам бы не стреляли".



"Можно сделать вывод, что российские оккупанты и их "прихвостни" не собираются восстанавливать мирную жизнь в зоне конфликта. Им вообще безразлична дальнейшая судьба тех, кого они оставили без крова", - отмечается в сообщении.



На днях в Торецке (бывший Дзержинск, подконтрольная правительству часть Донетчины) в рамках визита на восток Украины заместительница главы СММ ОБСЕ Алешка Симкич встретилась с внутренне перемещенными лицами (ВПЛ) из поселка Чигарей (часть н.п. Южное), которых переселили из-за недавнего роста уровня насилия в данном районе.

Напомним, что поселок Чигари (часть поселка Южное, бывшее - Ленинское, что на Донетчине) Торецкого горсовета (ранее - Дзержинск) стирают с лица земли с помощью боеприпасов зажигательного действия. При этом некоторые люди не могут выбраться из этого кошмара, оказавшись между молотом и наковальней.



Ситуация здесь обострилась после 8 мая. Объединенные силы (ОС) взяли Чигари, расположенные рядом с оккупированной Горловкой, под свой контроль. В ответ оккупанты Донбасса начали применять тактику выжженной земли, уничтожая поселок.

Представитель пресс-центра Объединенных сил Виктор Шубец сообщил, что противник продолжает уничтожать жилые дома и коммунальные сооружения населенного пункта Южное (Чигари) в окрестностях Горловки, запугивая местных жителей.



Недавно была завершена очистка поселка от взрывоопасных предметов, "любезно" доставленных туда из минометов и артиллерии представителями "русского мира".