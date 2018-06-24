- Из "ДНР" пришли "свинские новости"12:15
- Сводка с донбасских пунктов пропуска: ситуация на 12:0012:00
- Обстрелы Донбасса: опубликована сводка СММ ОБСЕ11:45
- В "ДНР" голова ребенка застряла в фонаре11:30
- В Красногоровку прибыла помощь11:15
- В Мариуполе школьники спасли женщину, которая пыталась свести счеты с жизнью11:00
- Соцсети сообщили о ситуации на КПВВ: очереди, но не критичные10:44
- Горловка пережила ураганный удар10:30
- Появились подробности разоблачения "подпольщиков" в Краматорске10:14
- В Макеевке пожар уничтожал дома10:00
Боевики сознательно разрушают на Донбассе населенные пункты, над которыми теряют контроль
Населенный пункт Южное (бывшее - Ленинское, что на Донетчине, относится к Торецкому горсовету) был занят украинскими военными без боев и должен был получить шанс на полное восстановление цивилизованной жизни. Однако российские оккупанты начали его целенаправленное разрушение и создание условий для полного выезда его жителей. Их дома ежедневно подвергались обстрелам и поджогам осветительными минами и снарядами и трассирующими пулями.
Как сообщает оперативное командование "Север", в Южном ничтожены целые улицы. В жаркую погоду опрокидывание огня с дома на дом идет почти мгновенно. Военные, защищающие поселок, не успевают спасать дома от постоянных поджогов со стороны российских оккупантов.
"Отсутствие гарантий от ОРДО на безопасную работу пожарных расчетов и спасателей исключает сохранения инфраструктуры и гражданских зданий. Более того, любой кто движется в сторону поселка или в обратном направлении подвергается обстрелу", - отмечают представители ОК "Север".
Подчеркивается, что данная тенденция (посеять панику среди местных жителей) возникла далеко не вчера. Оккупанты намеренно разрушают гражданскую инфраструктуру и обстреливают мирные жилые кварталы, чтобы деморализовать гражданское население и подорвать доверие к военному руководству Украины. При этом, постоянно транслируя зомбо-картинку и искусственный месседж - "Если бы здесь не было украинских военных - по вам бы не стреляли".
"Можно сделать вывод, что российские оккупанты и их "прихвостни" не собираются восстанавливать мирную жизнь в зоне конфликта. Им вообще безразлична дальнейшая судьба тех, кого они оставили без крова", - отмечается в сообщении.
На днях в Торецке (бывший Дзержинск, подконтрольная правительству часть Донетчины) в рамках визита на восток Украины заместительница главы СММ ОБСЕ Алешка Симкич встретилась с внутренне перемещенными лицами (ВПЛ) из поселка Чигарей (часть н.п. Южное), которых переселили из-за недавнего роста уровня насилия в данном районе.
Напомним, что поселок Чигари (часть поселка Южное, бывшее - Ленинское, что на Донетчине) Торецкого горсовета (ранее - Дзержинск) стирают с лица земли с помощью боеприпасов зажигательного действия. При этом некоторые люди не могут выбраться из этого кошмара, оказавшись между молотом и наковальней.
Ситуация здесь обострилась после 8 мая. Объединенные силы (ОС) взяли Чигари, расположенные рядом с оккупированной Горловкой, под свой контроль. В ответ оккупанты Донбасса начали применять тактику выжженной земли, уничтожая поселок.
Представитель пресс-центра Объединенных сил Виктор Шубец сообщил, что противник продолжает уничтожать жилые дома и коммунальные сооружения населенного пункта Южное (Чигари) в окрестностях Горловки, запугивая местных жителей.
Недавно была завершена очистка поселка от взрывоопасных предметов, "любезно" доставленных туда из минометов и артиллерии представителями "русского мира".
Теги: Донбасс, разрушения, боевики, обстрелы, оккупанты
- Хроники донбасской войны: где стреляли, что с дорогами и связью
- Горловка: обстрел, прорыв, разрушения и жертвы
- Жилые кварталы Марьинки подверглись обстрелам боевиков, есть значительные разрушения (ФОТО)
- Боевики обстреляли Зайцево из запрещенного оружия, снаряд разрушил жилой дом (ФОТО)
- Военные показали последствия страшных обстрелов Авдеевки (ФОТО, ВИДЕО)
- Сегодня "ихтамнеты" обстреляли Водяное, есть разрушения (ФОТО)
- Из "ДНР" пришли "свинские новости"12:15
- Сводка с донбасских пунктов пропуска: ситуация на 12:0012:00
- Обстрелы Донбасса: опубликована сводка СММ ОБСЕ11:45
- В "ДНР" голова ребенка застряла в фонаре11:30
- В Красногоровку прибыла помощь11:15
- В Мариуполе школьники спасли женщину, которая пыталась свести счеты с жизнью11:00
- Соцсети сообщили о ситуации на КПВВ: очереди, но не критичные10:44
- Горловка пережила ураганный удар10:30
- Появились подробности разоблачения "подпольщиков" в Краматорске10:14
- В Макеевке пожар уничтожал дома10:00
- Из "ДНР" пришли "свинские новости"12:15
- Сводка с донбасских пунктов пропуска: ситуация на 12:0012:00
- Обстрелы Донбасса: опубликована сводка СММ ОБСЕ11:45
- В "ДНР" голова ребенка застряла в фонаре11:30
- В Красногоровку прибыла помощь11:15
- В Мариуполе школьники спасли женщину, которая пыталась свести счеты с жизнью11:00
- Соцсети сообщили о ситуации на КПВВ: очереди, но не критичные10:44
- Горловка пережила ураганный удар10:30
- Появились подробности разоблачения "подпольщиков" в Краматорске10:14
- В Макеевке пожар уничтожал дома10:00
- Эти продукты помогут утолить жажду22:37
- Врачи советуют не есть эти продукты в жару20:00
- Ученые объяснили, почему на работе нужно пить кофе18:42
- Медики рассказали, как правильно охладиться в жару18:30
- В день летнего солнцестояния пьем из хрусталя и загадываем желания18:12
- Диетологи объяснили, когда вино полезно для фигуры15:30
- Украинцев массово атакуют змеи, многие в реанимации: как защититься и что нужно знать14:49
- Дева – Баба Яга, Скорпион – Русалка: кто вы по сказочному гороскопу09:15
- Им просто нет равных: 5 самых мудрых женщин по знаку зодиака08:20
- Учёные установили безопасную дозу алкоголя08:01
- Исчез «говорящая голова ДНР» Эдуард Басурин
- Соцсети сообщили хорошие новости с донбасских пунктов пропуска
- Стало известно сколько «наварили» главари «ДНР» на пенсиях. Сумма впечатляет
- Дева – Баба Яга, Скорпион – Русалка: кто вы по сказочному гороскопу
- Захарченко заявил, что в "ДНР" запустили все крупные предприятия и "повторили Дебальцево". ВИДЕО
- Выяснилось, почему возле обменников Донецка нет указателей курса валют
- Тарута рассказал историю «полной сдачи Донбасса»
- Разгром "ДНР" на Светлодарской дуге: Мысягин рассказал о большом количестве подбитой бронетехники
- На Донбассе разоблачили "подпольщиков"
- В Седово сгорел частный пансионат, есть пострадавшие