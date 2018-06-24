Более десяти человек убиты и ранены за сутки во время боев на Донбассе

24.06.2018 07:12

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе за минувшие сутки, 23 июня есть серьезные потери как в рядах ОС, так и у оккупантов.

"В связи со значительным увеличением применения противником артиллерии большого калибра, запрещенного минского договоренностям, 5 наших защитников получили ранения. Все они госпитализированы и им оказывается квалифицированная медицинская помощь", - сообщается в итоговой сводке пресс-центра операции Объединенных сил за субботу.



Отмечается, что по данным разведки, трое оккупантов вчера были уничтожены, еще четверо ранены. Кроме того, враг потерял одну единицу автомобильного транспорта – военный грузовик "Урал".