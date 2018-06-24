Донбасс пережил вчера 25 обстрелов. Стреляли и сегодня

24.06.2018 07:45

За прошедшие сутки, 23 июня, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась стабильной и контролируемой. Оккупанты Донбасса произвели 25 обстрелов.



По данным пресс-центра ООС, подавляющее большинство боевых действий проходило в субботу с применением стрелкового оружия и гранатометов различных типов. В первой половине суток враг активно применял ствольную артиллерию и минометы, а вечером на некоторых участках линии соприкосновения - БМП.



На Луганском направлении бои продолжались в районе населенных пунктов Новотошковское, Крымское, Светлодарск и Золотое.



На Донецком направлении стреляли вблизи Каменки, Песок и Авдеевки.



Наиболее активные боевые действия в течение минувших суток шли на Мариупольском направлении - в районе населенных пунктов Лебединский, Павлополь, Широкино и Водяное.



"Российские оккупационные войска 25 раз прибегали к прицельному огню по нашим позициям, десять раз враг применял артиллерию и минометы. Подразделения Объединенных сил не позволяли противнику улучшить тактическое положение, вели активную оборону и давали адекватный ответ противнику", - уверяют в пресс-центре ООС.



В течение текущих суток российские наемники один раз открывали огонь по нашим защитникам – из РПГ и стрелкового оружия в районе населенного пункта Гнутово, что на Мариупольском направлении



Напомним, что более десяти человек были убиты и ранены вчера во время боев на Донбассе.