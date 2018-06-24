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Архив - Донецкая область

Донбасс: в зоне ООС задержали шпионов с криминальным прошлым

24.06.2018 07:30
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Донбасс: в зоне ООС задержали шпионов с криминальным прошлым

В зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Север" (зона операции Объединенных сил на Донбассе) мобильной разведывательной группой, осуществлявшей наблюдение за одной из участков линии соприкосновения, были обнаружены и задержаны двое неизвестных.

После установления их личных данных оказалось, что задержанные имели проблемы с законом, а один из них и в настоящее время находится в розыске на территории Украины.

При осмотре личных вещей полученные неопровержимые доказательства, что задержанные собирают разведывательные сведения о военных Вооруженных сил Украины в пользу российско-оккупационных войск. В настоящее время проверяется причастность задержанных на предмет совершения ими других преступлений.

"Данный факт в очередной раз доказывает нежелание жителей оккупированных территорий способствовать деятельности оккупантов. Враг обманами и под давлением привлекает жителей с криминальным прошлым к разведывательной деятельности за феерические обещания отмены им приговоров", - отмечается в сообщении.

Задержанные переданы в правоохранительные органы.



Теги: Донбасс, шпионаж, оккупанты, ООС
 
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