Горловка пережила ураганный удар

24.06.2018 10:30

Гроза и сильные порывы ветра в очередной раз ударили по Горловке, что на оккупированной части Донетчины.



По данным местных "спасателей", 23 июня в 22.00 в Центрально-Городском районе оккупированной Горловки вследствие сильных порывов ветра и грозы были частично повреждена кровля на 2 домах (1 государственный, 1 частный), а также автомобиль ВАЗ 2107 (подмято правое крыло), повалено 1 дерево.



Напомним, что 6 июня в Горловке вследствие сильных порывов ветра была частично повреждена шиферная кровля 48 домов государственного сектора. Восстановительные работы продолжаются до сих пор.

«Мэр» Горловки Иван Приходько постоянно рассказывает об обстрелах города. За которые, возможно, выдает и удары стихии.