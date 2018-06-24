На Донбассе стало больше минной опасности

24.06.2018 17:50

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине зафиксировали на Донбассе фиксировала наличие новые мин и предупредительных знаков о минной опасности.



Согласно последнему отчету СММ ОБСЕ (опубликован вечером 23 июня), 21 июня беспилотник Миссии (БМПА среднего радиуса) действия снова обнаружил около 300 противотанковых мин (ТМ-62), установленных в два продольных ряда к востоку от позиций Вооруженных сил Украины возле н. п. Лебединское (подконтрольный правительству, 16 км к востоку от Мариуполя).



В тот же день БПЛА СММ дальнего радиуса действия снова обнаружил 25 противотанковых мин (ТМ-62), установленных поперек дороги на юго-западной окраине н. п. Травневое (подконтрольный правительству, 51 км к северо-востоку от Донецка).



22 июня наблюдатели впервые зафиксировали два светло-голубых предупредительных знака о минной опасности неподалеку от н. п. Пантелеймоновка (неподконтрольный правительству, 26 км к северо-востоку от Донецка).