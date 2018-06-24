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Новый губернатор Донетчины может заняться "плотной чисткой"
Политолог Кирилл Сазонов считает, что новоназначенный глава Донецкой областной военно-гражданской администрации 41-летний генерал СБУ Александр Куць может очистить регион от сепаратистов.
В эфире "112 Украина" Сазанов отметил, что Куць может стать лучшим губернатором, нежели его предшественник Павел Жебривский, который не оправдал ожиданий граждан.
"По крайней мене, он (Куць) почистил свою службу. В Донецке СБУ была еще до революции очень плотно напичкана российской агентурой. Тот же глава донецкой "Альфы" Ходаковский перешел в батальон "Восток", милиция тотально переходила на сторону боевиков. Он немножко их почистил. Он из СБУ, ближе к военным. А власть в регионе сейчас принадлежит военным. Есть надежда, что став губернатором, он может очень плотно заняться чисткой. И не только спецслужб, а и органов власти, местного самоуправления", - предположил политолог.
По словам Сазонова, сепаратисты на Донбассе осмелели.
"Сейчас они на последней стадии, когда уже подают иски против Украины. Иск об оскорблении чести и достоинства (экс-мэр Славянска, находящаяся под судом – прим. ред) Штепа подает на (представителя Украины в гуманитарной подгруппе на минских переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе, первого вице-спикера парламента – прим. ред.) Ирину Геращенко. Они осмелели, поняли, что им ничего не будет, они здесь остались реальными хозяевами. Надеюсь, он это разобьет", - заявил политолог о Куце.
Ранее эксперты поделились ожиданиями от назначения новым главой Донецкой областной военно-гражданской администрации генерала СБУ 41-летнего Александра Куця. Экс-глава Донецкой областной военно-гражданской администрации, аудитор НАБУ Павел Жебривский связал назначение Куця новым губернатором Донетчины с возможной эскалацией на фронте.
Президент Украины Петр Порошенко, пребывая 22 июня в Краматорске, где представител нового председателя Донецкой областной военно-гражданской администрации Александра Куця, очертил перспективы Донбасса.
Напомним, что Александр Куць родился в российском Ростове-на-Дону. В Украине живет с 1990-х годов. В 2015 году стал руководителем Донецкого управления СБУ. Летом прошлого года возглавил новосозданное управление СБУ в Донецкой и Луганской областях.
Теги: Донбасс, губернатор, СБУ, сепаратизм, Александр Куц
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