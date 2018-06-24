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Обе стороны конфликта на Донбассе приготовили тяжелое вооружение
Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 23 июня), мониторинг отвода вооружения показал, что минские соглашения не соблюдают ни оккупанты Донбасса, ни Объединенные силы.
Так, 22 июня в подконтрольном правительству районе наблюдатели видели танк (Т-80), погруженный на грузовик возле н. п. Петровка (27 км к северу от Луганска) в нарушение линий отвода.
20 июня в неподконтрольных правительству районах беспилотный летательный аппарат (БПЛА) СММ дальнего радиуса действия обнаружил такие нарушения линий отвода: 2 самоходные гаубицы (2С3 "Акация", 152 мм) и 31 танк (неустановленного типа) на территории объекта в жилом районе Донецка, а также 4 самоходные гаубицы (2С1 "Гвоздика", 122 мм) к западу от н. п. Васильевка (47 км к югу от Донецка) и 4 самоходные гаубицы (2С1) вблизи н. п. Староласпа (51 км к югу от Донецка). 21 июня БПЛА СММ дальнего радиуса действия обнаружил реактивную систему залпового огня (БМ-21 "Град", 122 мм), 2 самоходные гаубицы (2С1) и 2 противотанковые пушки (МТ-12 "Рапира", 100 мм) на территории объекта на восточной окраине н. п. Перевальск (38 км к западу от Луганска), а также 12 самоходных гаубиц (2С1), 12 буксируемых гаубиц (Д-30 "Лягушка", 122 мм) и противотанковую пушку (MT-12) на полигоне возле н. п. Бугаевка (37 км к юго-западу от Луганска).
22 июня за линиями отвода, но вне выделенных мест хранения в подконтрольных правительству районах наблюдатели видели 6 танков (Т-64), погруженных на вагоны-платформы на железнодорожной станции в н. п. Рубежное (84 км к северо-западу от Луганска).
20 июня за линиями отвода, но вне выделенных мест хранения в неподконтрольных правительству районах БПЛА СММ дальнего радиуса действия обнаружил 6 самоходных гаубиц (2С1), 3 буксируемые гаубицы (Д-30), противотанковую пушку (МТ-12) и 10 танков (Т-72) на полигоне возле н. п. Покровка (неподконтрольный правительству, 36 км к востоку от Донецка). 21 июня БПЛА СММ дальнего радиуса действия обнаружил 4 танка (Т-64) на территории объекта на восточной окраине Перевальска, а также 22 танка (неустановленного типа), 6 зенитно-ракетных комплексов (9К35 "Стрела-10") и 8 минометов (2Б11 "Сани", 120 мм) на полигоне вблизи Бугаевки.
Миссия зафиксировала вооружение, которое она не смогла верифицировать как отведенное, так как условия его хранения не соответствуют критериям, указанным в сообщении об эффективном мониторинге и верификации отвода тяжелого вооружения от 16 октября 2015 года, направленном СММ подписантам Комплекса мер. В подконтрольных правительству районах Донецкой области наблюдатели вновь отметили отсутствие 4 зенитно-ракетных комплексов (трех 9К33 "Оса" и одного 9К35 "Стрела-10") и 6 самоходных гаубиц (2С1).
Миссия зафиксировала наличие боевых бронированных машин в зоне безопасности. 21 июня в подконтрольном правительству районе БПЛА СММ среднего радиуса действия обнаружил 3 боевые бронированные машины (неустановленного типа) возле н. п. Водяное (94 км к югу от Донецка).
Первый замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг на недавнем брифинге отметил: "Процесс разведения сил и средств застопорился, фактически происходит противоположный процесс. На прошлой неделе мы снова зафиксировали присутствие сил и наличие техники с обеих сторон линии соприкосновения на участках разведения в районе Станицы Луганской и Золотого. На Донбассе все как всегда, та самая история", - подчеркнул Хуг.
По его словам, Миссия ОБСЕ за неделю зафиксировала 7,4 тыс. случаев нарушения режима тишины на Донбассе. "Произошло значительное увеличение количества случаев использования вооружения, которое должно быть отведено согласно с минскими соглашениями - на 48% больше чем на позапрошлой неделе", - отметил он.
По словам Хуга, на прошлой неделе с обеих сторон линии разграничения на Донбассе миссия ОБСЕ зафиксировала 47 единиц вооружения, которое было расположено с нарушением линии отвода. "Всюду мы наблюдаем несоблюдение сторонами договоренности по разминированию", - добавил зампредседателя СММ ОБСЕ в Украине.
Теги: Донбасс, вооружение, танки, гаубицы, СММ ОБСЕ, Хуг
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