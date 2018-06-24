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Архив - Донецкая область

Опубликованы новые данные о пересечении донбасской линии разграничения

24.06.2018 08:30
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Опубликованы новые данные о пересечении донбасской линии разграничения

За прошлые сутки, 23 июня, через контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения на Донбассе, последовало 39,2 тысячи человек и 5,5 тысячи транспортных средств.

Как сообщает donbass.ua со ссылкой на данные Госпогранслужбы Украины, статистика по каждому КПВВ выглядит следующим образом:

"Майорск" - 7830 человек и 1030 транспортных средств;

"Марьинка" - 10200 человек и 1980 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 8215 человек и 1530 транспортных средств;

"Гнутово" - 3810 человек и 910 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 9185 человек.



Теги: Донбасс, пункты пропуска, линия разграничения, КПВВ
 
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