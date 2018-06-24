Опубликованы новые данные о пересечении донбасской линии разграничения

24.06.2018 08:30

За прошлые сутки, 23 июня, через контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения на Донбассе, последовало 39,2 тысячи человек и 5,5 тысячи транспортных средств.



Как сообщает donbass.ua со ссылкой на данные Госпогранслужбы Украины, статистика по каждому КПВВ выглядит следующим образом:



"Майорск" - 7830 человек и 1030 транспортных средств;



"Марьинка" - 10200 человек и 1980 транспортных средств;



"Новотроицкое" - 8215 человек и 1530 транспортных средств;



"Гнутово" - 3810 человек и 910 транспортных средств;



"Станица Луганская" - 9185 человек.