Политологи оценили переговоры по Донбассу

24.06.2018 19:50

По мнению экспертов, ждать каких-либо подвижек в разрешении конфликта на Донбассе в ближайшее время не стоит.



Политолог-международник Владимир Воля в комментарии ГолосUA отметил, что после недавний встречи глав МИД в "нормадском формате" (Украина, Германия, Франция, Россия) будут проходить консультации. Возможно, будет и прогресс в разработке формата миротворческой миссии для Донбасса. Но не так быстро, как некоторым хотелось бы.



"В текущем году не стоит ожидать ввода миротворческой миссии на Донбасс, поскольку перед выборами никто этого делать не будет. Особенно это касается партий, которые сделали себе рейтинг на войне, - считает Воля. - Непонятно, кто будет президентом. Соответственно, ввод миротворческой миссии на Донбасс отложат на конец 2019 - 2020 года. Может, на отдельных участках появятся отдельные миротворческие патрули, но их работа будет носить символический характер".



Эксперт напомнил, что главы МИД отметили: миротворческой миссией можно будет заниматься после того, как будут выполнены первые пункты минских соглашений. А это - прекращение огня, отведение вооружений, разминирование и обмен пленными всех на всех.



Идея о миротворцах может быть основой для резолюции Совбеза ООН, которая бы дополнила и дала инструмент внедрения Минских договоренностей. Об этом на телеканале ZIK заявил дипломат, руководитель Международного центра перспективных исследований Василий Филипчук.



Дипломат отметил, что "формула Штайнмайера" не дает ответа на ряд вопросов, в частности, что делать с оружием на этих территориях и десятками тысяч вооруженных людей, входящих в незаконные вооруженные формирования "Л-ДНР"; что делать с 1,5 миллиона временно перемещенных лиц.



"Поэтому вопрос миротворческой миссии не предусмотрен, но и не противоречит Минским договоренностям и может дать ответ на все эти вопросы", – заявил он.



Василий Филипчук отметил, что во время встречи руководителей МИД в "нормандском формате" 11 июня не говорили о том, должна ли она быть, а речь шла о том, какой должна быть миссия.



"От того, как будет прописан мандат, будет все зависеть. Вариант первый: как говорят русские, они будут защищать наблюдателей ОБСЕ, то есть ничего не решит; вариант второй: они будут на линии контакта, и фактически "заморозят" конфликт; вариант третий: они будут допущены к обеспечению управления этой территорией, решат наиболее критические вопросы, которые позволят провести вполне легитимные выборы", – пояснил эксперт.



Василий Филипчук добавил, что в случае северокорейского урегулирования у президента США Дональда Трампа появляются дополнительные инструменты для диалога с россиянами. Кстати, этот диалог, судя по данным зарубежных СМИ, может состоятся в июле.



Руководитель Международного центра перспективных исследований напомнил, что Минские соглашения согласованы резолюцией Совета безопасности ООН от 17 февраля 2015 года. И тот, кто ее отвергает, рискует попасть под санкции Совета безопасности ООН. Филипчук считает, что должна быть новая резолюция, которая бы расширила или заменила Минские договоренности для того, чтобы появилось новое предложение.



"Именно поэтому идея о миротворцах, о временной переходной администрации может быть основанием для такой резолюции, которая бы дополнила и дала инструмент внедрения Минских договоренностей", – считает он.



Политолог Александра Решмедилова признаёт, что официального прорыва от переговоров по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе пока нет. Но процесс понемногу сдвинулся с места и в нем возможны изменения, считает она.



"Мы видели не так давно встречу глав МИД в "Нормандском формате", Минская контактная группа встречается. По Суркову (советник президента РФ, куратор оккупированного Донбасса – прим. ред.) есть переназначение, он продолжает курировать наш регион… Но есть вероятность, что не до конца сформирован фланг переговоров, и могут быть кадровые дополнения или изменения. Соответственно, активизации линии Волкер-Сурков пока тоже не намечается", – поясняет эксперт в интервью Ukrlife.TV. - Все подвижки, которые были с омбудсменами по освобождению заключенных, разговор Путина с Порошенко, пока не дают ясности, когда же будет прогресс".



По словам Решмедилоой, после недавней встречи президентов России и Беларуси произошло подтверждение Минской площадки для переговоров по Донбассу. "Минск оставляет за собой позиции. Возможно, будет какое-то обновление Минских соглашений, потому что в них все заканчивается [договоренностями] 2015 года и явно требует понимания того, что уже другие реалии, произошло изменение конфигурации, и что не мешало бы обновить их по таймингу, а, соответственно, и все остальные "дорожные карты", которые так ждут, – отметила политолог. - Пока мы находимся в преддверии каких-то явных изменений, но все идет кулуарно – все подготовки всех встреч и итоги этих встреч, если не засекречены, то остаются в тени. Все переговоры пока вытекают одни за другими. Мы видим, что одни встречи дают почву для других, но не дают официальных результатов, которые можно констатировать, как прорыв. Но это всё говорит о том, что процессы идут, что переговоры начинают выходить из пробуксовок".



Политолог Константин Бондаренко не исключает, что президент России Владимир Путин может пойти на прямые переговоры с президентом Украины Петром Порошенко в вопросе урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе. Но сомневается в результативности таких переговоров.



"Сесть за стол переговоров могут и Путин, и Порошенко. Но вряд ли Путин будет говорить в первую очередь о "ДНР" и "ЛНР". Он может предложить свои посреднические функции, он скажет, что он повлияет, но он сделает всё, чтобы его не признали стороной конфликта на мировом уровне, – считает Бондаренко. - Это будет очень хитрая игра, и нужно быть готовыми к этой хитрой игре. Но, к сожалению, в МИД Украины сейчас нет тех дипломатов, которые могли бы вести такого уровня переговоры. "Старая школа" отошла на сегодняшний день, "новая школа" еще не имеет тех "зубов", которые бы позволили эффективно договариваться, поэтому мы так надеемся на наших заграничных партнеров".

А вот США и Россия могут достигнуть компромисса в вопросе урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе, поскольку Кремлю более важна сделка с Китаем, считает Бондаренко.



Напомним, что Россия хочет, чтобы миротворцы контролировали исключительно линию разграничения, исполняя функцию "охранников" при СММ ОБСЕ. Украина и ее западные сторонники настаивают, что миротворцы ООН должны стоять на украино-российской границе, а также иметь доступ ко всей временно оккупированной территории Донбасса. Именно вокруг этих позиций идет сейчас "бодание".



Впрочем, как и вокруг трактовки Минских соглашений: РФ давно настаивает, чтобы Киев сперва принял закон об "особом статусе" Донбасса, объявил тотальную амнистию террористов, дал провести на оккупированных территориях выборы под дулами автоматов, а потом, мол, можно поговорить и о прекращении огня и возвращении под контроль Украины попранной Россией границы.