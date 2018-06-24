- Пауки в банке: в "ДНР" плетут интриги и ведут подковерные игры22:20
- Прямые переговоры по Донбассу: есть ли шанс на мир?22:00
- Жебривский уверяет, что боролся с контрабандой, а не покрывал ее (ВИДЕО)21:20
- Как власть издевается над пенсионерами – переселенцами и жителями Донбасса21:00
- Важно для жителей Донетчины: мобильный "Ощадбанк" будет принимать по сжатому графику20:40
- Медики Горловки боятся разговаривать с представителями СММ ОБСЕ20:20
- Менеджер программы "Советник по вопросам ВПЛ" пояснила, кого из чиновников считает сепаратистами20:05
- Политологи оценили переговоры по Донбассу19:50
- СММ ОБСЕ помогает Донбассу остаться с водой19:30
- Новый губернатор Донетчины может заняться "плотной чисткой"19:10
Сегодня на Донбассе в ход пошли артиллерия и танк
В течение текущих суток, 24 июня, в период с 7:00 до 18:00, оккупанты Донбасса 5 раз нарушали режим прекращения огня. Во всех случаях обстрелы велись из запрещенного минскими договоренностями вооружения, отмечает пресс-центр операции Объединенных сил.
На Луганском направлении в районе населенного пункта Крымское враг обстрелял позиции ОС из минометов калибром 82 мм, БМП, гранатометов и стрелкового оружия.
Днем на Мариупольском направлении российские оккупационные войска вели плотный огонь по защитникам Водяного из ствольной артиллерии калибром 122 мм и 152 мм. Враг также активно применял минометы всех типов, автоматические гранатометы и стрелковое оружие. Во время боевых действий в этом районе один наш военнослужащий получил ранения.
Также обстрелам из запрещенных минскими договоренностями 122-мм артиллерийских систем и 82-мм минометов подверглись позиции украинских защитников у Гнутово и Богдановка, а у Лебединского, кроме артиллерии, оккупанты использовали танк.
Теги: Донбасс, ОС, артиллерия, обстрелы, оккупанты
- Убивают свои: командир артиллерии из АТО рассказал о потерях на Донбассе
- Донецкое направление накрыла артиллерия
- В Широкино сегодня тоже - ад
- Архангельское, Широкино и Авдеевка – под обстрелом артиллерии боевиков, – штаб АТО
- Тактика донбасских головорезов: ночные танки и артиллерийский «треугольник»
- Война рядом - журналист рассказал о работе российской артиллерии под Донецком минувшей ночью
- Пауки в банке: в "ДНР" плетут интриги и ведут подковерные игры22:20
- Прямые переговоры по Донбассу: есть ли шанс на мир?22:00
- Донбасс: боевики стреляют в гражданских, а те избивают боевиков21:40
- Жебривский уверяет, что боролся с контрабандой, а не покрывал ее (ВИДЕО)21:20
- Как власть издевается над пенсионерами – переселенцами и жителями Донбасса21:00
- Важно для жителей Донетчины: мобильный "Ощадбанк" будет принимать по сжатому графику20:40
- Медики Горловки боятся разговаривать с представителями СММ ОБСЕ20:20
- Менеджер программы "Советник по вопросам ВПЛ" пояснила, кого из чиновников считает сепаратистами20:05
- Политологи оценили переговоры по Донбассу19:50
- СММ ОБСЕ помогает Донбассу остаться с водой19:30
- Пауки в банке: в "ДНР" плетут интриги и ведут подковерные игры22:20
- Прямые переговоры по Донбассу: есть ли шанс на мир?22:00
- Донбасс: боевики стреляют в гражданских, а те избивают боевиков21:40
- Жебривский уверяет, что боролся с контрабандой, а не покрывал ее (ВИДЕО)21:20
- Как власть издевается над пенсионерами – переселенцами и жителями Донбасса21:00
- Важно для жителей Донетчины: мобильный "Ощадбанк" будет принимать по сжатому графику20:40
- Медики Горловки боятся разговаривать с представителями СММ ОБСЕ20:20
- Менеджер программы "Советник по вопросам ВПЛ" пояснила, кого из чиновников считает сепаратистами20:05
- Политологи оценили переговоры по Донбассу19:50
- СММ ОБСЕ помогает Донбассу остаться с водой19:30
- Прямые переговоры по Донбассу: есть ли шанс на мир?22:00
- Как власть издевается над пенсионерами – переселенцами и жителями Донбасса21:00
- Эти продукты помогут утолить жажду22:37
- Врачи советуют не есть эти продукты в жару20:00
- Ученые объяснили, почему на работе нужно пить кофе18:42
- Медики рассказали, как правильно охладиться в жару18:30
- В день летнего солнцестояния пьем из хрусталя и загадываем желания18:12
- Диетологи объяснили, когда вино полезно для фигуры15:30
- Украинцев массово атакуют змеи, многие в реанимации: как защититься и что нужно знать14:49
- Дева – Баба Яга, Скорпион – Русалка: кто вы по сказочному гороскопу09:15
- Соцсети сообщили хорошие новости с донбасских пунктов пропуска
- Дева – Баба Яга, Скорпион – Русалка: кто вы по сказочному гороскопу
- Возвращение оккупированного Донбасса: политолог дал прогноз
- Светлодарская дуга: у ВСУ и "Третьей силы" лопнуло терпение
- Появились подробности разоблачения "подпольщиков" в Краматорске
- Горловка пережила ураганный удар
- На Донбассе разоблачили "подпольщиков"
- В Седово сгорел частный пансионат, есть пострадавшие
- Порошенко о неподконтрольном Донбассе: Они кричали: "Россия приди", а теперь живут в нищете
- В Луганске во время "адского действа" признали, что они - Украина (ВИДЕО)