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СММ ОБСЕ помогает Донбассу остаться с водой
Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине способствовали ремонту и работе важных водных объектов Донетчины и Луганщины.
Согласно последнему отчету СММ ОБСЕ (опубликован вечером 23 июня), наблюдатели продолжали способствовать проведению ремонтных работ на Петровской насосной станции вблизи н. п. Артема (подконтрольный правительству, 26 км к северу от Луганска), водораспределительной сети в Станице Луганской (подконтрольный правительству пгт) и высоковольтных линиях электропередачи в н. п. Новоазовск (неподконтрольный правительству, 102 км к юго-востоку от Донецка). При этом Миссии осуществляла мониторинг соблюдения режима прекращения огня.
Также представители СММ ОБСЕ продолжили способствовать обеспечению функционирования Донецкой фильтровальной станции, в частности путем мониторинга соблюдения режима прекращения огня. Патрулируя в районах вблизи ДФС, наблюдатели слышали нарушения режима прекращения огня, невзирая на предоставленные в явной форме гарантии безопасности.
Теги: Донбасс, вода, Донецкая фильтровальная станция, СММ ОБСЕ
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