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Светлодарская дуга: у ВСУ и "Третьей силы" лопнуло терпение
24.06.2018 15:14
Известный волонтер Юрий Мысягин уверяет, что на Светлодарской дуге оккупанты Донбасса получили мощную ответку.
"Позавчера ночью в районе посёлков Желобок, Новотошковка, Крымское и окрестностях, лопнуло терпение у ВСУ и "Третьей силы". Долго и массивно работали, причём одновременно сразу по нескольким направлениям. По всем целям, откуда до этого велись обстрелы наших позиций. Массивно и максимально жестко пошла ответка. Давненько так не отвечали", - пишет волонтер на своей странице в Фейсбуке.
Теги: Донбасс, ВСУ, обстрелы, Светлодарская дуга
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