Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Сводка с донбасских пунктов пропуска: ситуация на 12:00

24.06.2018 12:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Сводка с донбасских пунктов пропуска: ситуация на 12:00

Донецко-Луганское региональное управление Госпогранслужбы Украины опубликовало данные о накопления лиц и транспортных средств перед КПВВ в районе проведения операции Объединенных сил в направлении временно оккупированной территории Украины по состоянию на 12:00.

Сегодня, 24 июня, скопление транспортных средств и пешеходов в сторону временно оккупированной территории по состоянию на полдень составляет:

КПВВ "Станица Луганская" - 50 человек;
КПВВ "Майорское" - 0 т / с;
КПВВ "Марьинка" - 0 т / с;
КПВВ "Новотроицкое" - 0 т / с;
КПВВ "Гнутово" - 0 т / с.

Напомним, что вчера на тот же период транспортных средств также не наблюдалось, а вот на КПВВ "Станица Луганская" в очереди стояло 400 человек.

Напомним, что за прошедшие сутки, , через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения на Донбассе пересекли 39,2 тысячи человек и 5,5 тысячи транспортных средств.

Сегодня утром в контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в Донецкой области, скопилось 190 авто.



Теги: Донбасс, пункты пропуска, КПВВ, очереди
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх