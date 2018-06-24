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Украина возвращается на оккупированный Донбасс через фейковый "народный трибунал"
Жители оккупированного Донбасса в шоке от нового шоу, которое устроили российские пропагандисты и их местные марионетки. "Мероприятие" назвали "Украинский народный трибунал", а "судили" на нем украинское руководство. Заочно.
Дончане отмечают, что повторяется та же история, что и с "злобными укропами", "визитками Яроша", "кровавыми бандеровцами" и "распятым мальчиком" – всеми теми страшилками, которыми российские пропагандисты и их местные подпевалы задурили голову жителям Донбасса в 2014-м.
Более того, эта постановка террористических "верхов", прошедшая в Луганске, и вовсе была не интересна жителям захваченных территорий, сообщает "Диалог.UA".
Жители оккупированного Донбасса отметили интересный факт в прямой трансляции так называемого "трибунала" (действо транслировалось по всем каналам, подвластным оккупантам). К прямому включению прилагались уже готовые титры на украинском языке. А это в очередной раз доказывает, что всё это мероприятие - чистой воды постановка и игра.
"Но для кого она делалась, непонятно. Одна из жительниц Донецка рассказала, что давать показания в "суд" приходил даже Захарченко. Рассказывали, конечно же, все, как по методичкам. Будто Сурков надиктовывал, что говорить. В рассказах этих фигурировали и укропы, и каратели, и распятый мальчик. В общем, в лучших традициях жесткой пропаганды. Отметим, что в администрации Порошенко реагировать на "выпады" террористов не стали. Там сказали, что ВСУ всех вылечат от летнего обострения. В то время как предводитель "ЛНР" Пасечник поддержал "народный трибунал" в вынесении "приговора" Порошенко", - отмечает "Диалог.UA".
Напомним, что ранее свои комментарии по поводу "Украинского народного трибунала" дали известный журналист и блогер Денис Казанский, а также заместитель губернатора Луганщины Юрий Клименко.
Эксперты отмечают, что в головы оболваненных жителей оккупированной части Донетчины и Луганщины начинают вбивать новые установки: они – это Украина, просто в Украине сейчас плохая власть, вот власть поменяется – и…
Теги: Украина, Донбасс, трибунал, оккупация, ДНР, ЛНР
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