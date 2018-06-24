В Азовском море тонул житель Донецка

24.06.2018 17:30

У поселка Седово (Новоазовский район, неподконтрольная часть Донетчины), в Азовском море, чуть не утонул житель оккупированного Донецка.



Как сообщают местные спасатели, ЧП на воде произошло в Таганрогском заливе Азовского моря, в р-не Рыбцеха.



"Спасатели РСЦ вплавь настигли тонущего в 150 м от берега мужчину 1967 г.р., жителя г. Донецка, с помощью спасательного круга вытащили из воды. В медицинской помощи он не нуждался", - сообщают спасатели.